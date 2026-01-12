На городских линиях Калининградской транспортной сети стала возможной оплата за проезд с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+»

11:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сфера обслуживания мобильного приложения «ПроТранспорт+» была расширена на Калининградской железнодорожной линии. С 12-го января 2026 года, пассажиры могут оплачивать свои поездки по геолокации в рельсовых автобусах, которые следуют по маршрутам Голубево – Гурьевск-Новый и Голубево – Чкаловск-Западный.

Bluetooth-метки, которые необходимы для работы данного цифрового сервиса, установлены на станции Голубево и остановках Ангарская, Гурьевск-Центр, Гурьевск-Новый, Ласкино и Киевская. Для оплаты поездки, пассажиру нужно запустить приложение «ПроТранспорт+» после того, как он сел в поезд, а затем отметить окончание поездки на станции назначения. Система автоматически определит стоимость поездки и снимет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки будут отображены на экране смартфона.

С 2024 года, оплата поездок по геолокации стала доступна на зеленоградском и светлогорском направлениях Калининградской железной дороги. За этот период было продано более 18 тыс. билетов, из которых 10,2 тыс. были проданы в 2025 году. В ноябре прошлого года студенты Балтийского федерального университета им. И. Канта получили возможность оплачивать льготный проезд в электропоездах «Ласточка» с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.