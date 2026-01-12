Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На городских линиях Калининградской транспортной сети стала возможной оплата за проезд с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+»

2026-01-12 11:07
На городских линиях Калининградской транспортной сети стала возможной оплата за проезд с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сфера обслуживания мобильного приложения «ПроТранспорт+» была расширена на Калининградской железнодорожной линии. С 12-го января 2026 года, пассажиры могут оплачивать свои поездки по геолокации в рельсовых автобусах, которые следуют по маршрутам Голубево – Гурьевск-Новый и Голубево – Чкаловск-Западный.

Bluetooth-метки, которые необходимы для работы данного цифрового сервиса, установлены на станции Голубево и остановках Ангарская, Гурьевск-Центр, Гурьевск-Новый, Ласкино и Киевская. Для оплаты поездки, пассажиру нужно запустить приложение «ПроТранспорт+» после того, как он сел в поезд, а затем отметить окончание поездки на станции назначения. Система автоматически определит стоимость поездки и снимет эту сумму с банковской карты. QR-коды электронных билетов и чеки будут отображены на экране смартфона.

С 2024 года, оплата поездок по геолокации стала доступна на зеленоградском и светлогорском направлениях Калининградской железной дороги. За этот период было продано более 18 тыс. билетов, из которых 10,2 тыс. были проданы в 2025 году. В ноябре прошлого года студенты Балтийского федерального университета им. И. Канта получили возможность оплачивать льготный проезд в электропоездах «Ласточка» с помощью мобильного приложения «ПроТранспорт+», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru