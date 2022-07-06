Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года благодаря специальному сервису на сайте ОАО «ЖД» на Юго-Восточной железной дороге пассажирам помогли найти около 1,3 тыс. забытых вещей

2022-07-06 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2022 года работники Приволжского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» (обслуживает полигоны Юго-Восточной и Приволжской железных дорог) помогли вернуть владельцам 1272 предмета, забытых в поездах дальнего следования. Это на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе находок – наушники, зарядные устройства для гаджетов, одежда, ключи и документы.

Напомним: чтобы найти пропажу, пассажиры поездов дальнего следования могут воспользоваться специальным сервисом на сайте ОАО «ЖД». Для этого необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей». В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание потерянных вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Отметим, что онлайн-сервис поиска забытых вещей начал работать 1 марта 2019 года. За это время владельцам было возвращено почти 8 тыс. предметов, оставленных в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД. 

