За 2 года услугами бизнес-зала на вокзале Нижний Новгород воспользовались 29 тыс. пассажиров

2022-07-05 17:10
С момента открытия бизнес-зала нового формата на железнодорожном вокзале Нижний Новгород в июле 2020 года его услугами воспользовались 29 тыс. пассажиров.

За прошедший год изменился перечень поездов, дающих право посещения бизнес-зала без дополнительной оплаты. Сейчас это могут делать пассажиры бизнес-класса скоростных поездов «Ласточка», а также вагонов класса люкс и СВ скорых поездов дальнего следования АО «ФПК». Кроме них без дополнительной платы услугами бизнес-залов могут воспользоваться держатели карт лояльности DragonPass.

Для комфорта посетителей в бизнес-зале организована зона отдыха с мягкими диванами и креслами, переговорная для совещаний и деловых встреч. Для маленьких путешественников есть детская игровая комната с мебелью, игрушками и настольными играми. Гости бизнес-зала могут воспользоваться удобным отдельным выходом на платформы.

Пассажиры могут зарядить мобильные устройства, воспользоваться бесплатным Wi-Fi, при необходимости посетить душевую комнату. Отдельно организована обеденная зона с холодными закусками, горячими блюдами, десертами и напитками по системе «шведский стол». Ее посещение входит в перечень услуг, предоставляемых гостям бизнес-зала.

Представлена сувенирная продукция местных производителей.

Бизнес-зал работает круглосуточно, без выходных, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

