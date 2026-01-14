В 2025 году с платформ Свердловской железнодорожной линии было отправлено 30,6 млн тонн разнообразных товаров в сторону морских гаваней и наземных пограничных переходов.

В 2025 году со станций Свердловской железнодорожной сети было отправлено 30,6 млн тонн разнообразных грузов в морские порты и сухопутные пограничные переходы, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Экспорт составил 24,5% от общего объема погрузки на СвЖД.

В составе экспортного грузопотока 45,8% занимают химические и минеральные удобрения, 25,7% - нефть и нефтепродукты, 11,9% - контейнерные грузы, 8,4% - черные металлы, 2,4% - лес и пиломатериалы, 2,2% - химикаты, 1,6% - кокс и 2% - другие грузы.

Наибольший рост показали химикаты (43,6%, отправлено 0,7 млн тонн), черные металлы (29,8%, отправлено 2,6 млн тонн) и контейнерные грузы (16,5%, отправлено 3,6 млн тонн). Лидерами по объемам стали удобрения (14 млн тонн), нефть (7,9 млн тонн) и контейнерные грузы (3,6 млн тонн).

Основными странами-получателями экспорта являются Бразилия и Китай. Грузы доставляются через сухопутные пограничные переходы в России (Забайкальск, Наушки, Камышовая) и Казахстане (контейнерные отправки через Достык, Алтынколь), а также через дальневосточные порты Владивосток, Мыс Астафьева, Находка и другие. Отмечается снижение объемов экспорта через порты Северо-Запада (станции Автово, Высоцк, Кола) и Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Вышестеблиевская, Темрюк) в 2025 году.

Предприятия все больше интересуются международным транспортным коридором «Север – Юг». Сейчас активно используются три основных маршрута: западный (через Азербайджан), транскаспийский (по Каспийскому морю) и восточный (через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан). В 2025 году увеличились экспортные отправки с Свердловской железной дороги через припортовую станцию Трусово в Турцию, Туркмению, Иран, Оман, ОАЭ (отправлено 25,9 тыс. тонн, рост на 19,8%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций СвЖД.