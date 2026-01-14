Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году на Октябрьской железной дороге был выполнен комплексный ремонт 10 железнодорожных переездов.

2026-01-14 15:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на территории полигона Октябрьской железной дороги был выполнен масштабный ремонт 10 железнодорожных переездов.

На указанных переездах были проведены работы по замене переездного покрытия и асфальта, а также установлены новые направляющие столбы и знаки предупреждения.

Ремонтные работы на переездах были выполнены в Вологодской области на станциях Суда и Тимошкино, в Ленинградской области – на станции Дно и участках Заневский Пост-2 — Манушкино, Новолисино – Лустовка, Стекольный – Тосно, в Республике Карелии – на станциях Кондопога и Каппесельга, в Тверской области – на переезде, который находится на участке Торжок-Южный – Кувшиново, в Санкт-Петербурге – возле станции Ольгино, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

