Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году количество пассажиров, перевезенных по инфраструктуре Московской железной дороги, составило 812,2 млн человек.

2026-01-14 10:57
В 2025 году количество пассажиров, перевезенных по инфраструктуре Московской железной дороги, составило 812,2 млн человек.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по декабрь 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги было перевезено 812,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 783,2 млн (+1,9%), в дальнем следовании - более 29 млн (+0,1%).

С начала 2025 года пассажирооборот возрос на 0,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 35,3 млрд пасс.-км, включая в пригородном транспорте - 19,5 млрд пасс.-км (+1,2%), в дальнем следовании - 15,8 млрд пасс.-км (+0,5%).

В декабре было перевезено 69,9 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в декабре 2024 года. В том числе в пригородном транспорте - 67,6 млн (+2%), в дальнем следовании - 2,3 млн (-0,8%).

Пассажирооборот в декабре составил 2,7 млрд пасс.-км, что на 0,6% меньше, чем за декабрь 2024 года. В том числе в пригородном транспорте - 1,6 млрд пасс.-км (-0,3%), в дальнем следовании - 1,1 млрд пасс-км (-0,9%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru