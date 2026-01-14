В 2025 году количество пассажиров, перевезенных по инфраструктуре Московской железной дороги, составило 812,2 млн человек.

10:57

Согласно оперативной информации, с января по декабрь 2025 года на инфраструктуре Московской железной дороги было перевезено 812,2 млн пассажиров, что на 1,8% больше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном транспорте - 783,2 млн (+1,9%), в дальнем следовании - более 29 млн (+0,1%).

С начала 2025 года пассажирооборот возрос на 0,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 35,3 млрд пасс.-км, включая в пригородном транспорте - 19,5 млрд пасс.-км (+1,2%), в дальнем следовании - 15,8 млрд пасс.-км (+0,5%).

В декабре было перевезено 69,9 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в декабре 2024 года. В том числе в пригородном транспорте - 67,6 млн (+2%), в дальнем следовании - 2,3 млн (-0,8%).

Пассажирооборот в декабре составил 2,7 млрд пасс.-км, что на 0,6% меньше, чем за декабрь 2024 года. В том числе в пригородном транспорте - 1,6 млрд пасс.-км (-0,3%), в дальнем следовании - 1,1 млрд пасс-км (-0,9%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.