Загрузка на Южно-Восточной железной дороге в декабре 2025 года увеличилась на 5,7%

09:13

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в декабре предыдущего года ЮВЖД отгрузило 7,4 млн тонн товаров, что на 5,7% превышает показатель за тот же период 2024 года, включая: