Загрузка на Южно-Восточной железной дороге в декабре 2025 года увеличилась на 5,7%

2026-01-14 09:13
Согласно оперативной информации, в декабре предыдущего года ЮВЖД отгрузило 7,4 млн тонн товаров, что на 5,7% превышает показатель за тот же период 2024 года, включая:

  • зерновые – 705 тыс. тонн (увеличение – почти вдвое по сравнению с декабрем 2024 года);
  • строительные материалы – 515 тыс. тонн (+20%);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 369 тыс. тонн (+0,6%);
  • химические вещества и сода – 14 тыс. тонн (+3,5%);
  • железная и марганцевая руда – 3,4 тыс. тонн (+7,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.
