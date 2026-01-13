На Горьковской железнодорожной линии в 2025 году было перевезено свыше 26 млн тонн груза.

13:58

В 2025 году объем грузов, перевезенных по Горьковской железнодорожной магистрали, достиг 26,1 млн тонн, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году.

В прошлом году было перевезено:

нефти и нефтепродуктов – 10 млн тонн (+19,8% по сравнению с 2024 годом);

лесоматериалов – 2,33 млн тонн (-10,9%);

химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (-0,8%);

черных металлов – 1,66 млн тонн (-30%);

цемента – 1,6 млн тонн (-20,1%);

химических веществ и соды – 1,35 млн тонн (-5%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (-6,9%).

Грузооборот в 2025 году достиг 147 млрд тарифных тонно-км (-8%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 180,3 млрд тонно-км (-9%).

В прошлом году объем грузов, перевезенных по Горьковской железной дороге, снизился из-за влияния негативных внешних факторов, что привело к сокращению отправки таких массовых грузов, как черных металлов – на 30%, цемента – на 20,1%, лесоматериалов – на 10,9%.

Основную часть грузов, отправленных по магистрали, составляют нефть и нефтепродукты – 10 млн тонн. Объем перевозки этой категории товаров увеличился на 19,8%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.