Расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессов изменится в июле в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры

2022-07-07 11:24
В июле изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления МЖД и аэроэкспрессов в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры на станции Домодедово.

Так, с 8 по 9 и с 17 по 20 июля в ночное время на станции Домодедово, перегоне Домодедово – Бирюлево, а также на участке Домодедово – Авиационная ветки, соединяющей главный ход с аэропортом, железнодорожники проведут модернизацию контактной сети. Данные работы повысят надежность пассажирских перевозок.

С 9 по 10 и с 15 по 17 июля в ночные и утренние часы на станции Домодедово будет произведена замена стрелочных переводов.

Обращаем внимание пассажиров, что в период работ у некоторых пригородных поездов и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте. Часть электричек, курсирующих в утренние часы между Москвой и станцией Домодедово, выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на нашем сайте и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

