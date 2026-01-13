В 2025 году с платформ и станций Октябрьской железнодорожной магистрали было отправлено 206,8 миллиона путешественников.

В 2025 году с платформ Октябрьской железнодорожной сети было отправлено 206,8 млн пассажиров, что на 4,7% больше, чем в 2024 году. Из них 184,5 млн пассажиров отправились в пригородном транспорте (+4,7%), а 22,3 млн в дальних поездах (+4,4%).

Общий пассажиропоток в 2025 году увеличился на 4,1% по сравнению с прошлым годом и достиг почти 23 млрд пассажиро-километров. В пригородном транспорте было перевезено 6,3 млрд пассажиро-километров (+3%), а в дальних поездах - более 16,7 млрд пассажиро-километров (+4,5%).

В декабре 2025 года с платформ Октябрьской железной дороги было отправлено 15,7 млн пассажиров, что на 0,1% меньше, чем в том же месяце 2025 года. Из них 14,1 млн пассажиров отправились в пригородном транспорте (такой же уровень, как и в прошлом году), а 1,6 млн в дальних поездах (-0,3%).

Пассажиропоток в декабре 2025 года увеличился на 4,8% по сравнению с декабрем 2024 года и составил 1,7 млрд пассажиро-километров. В пригородном транспорте было перевезено 447,4 млн пассажиро-километров (+1,3%), а в дальних поездах - 1,2 млрд пассажиро-километров (+6,2%), сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.