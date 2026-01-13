В 2025 году произошло на 16% меньше травматизма людей на железнодорожных путях Забайкалья.

В течение 2025 года на объектах инфраструктуры Забайкальской железной дороги количество случаев травматизма среди граждан уменьшилось на 16%.
26 человек получили травмы из-за нарушения правил личной безопасности, включая 18 смертельных случаев. 13 инцидентов произошло в Амурской области и столько же в Забайкальском крае.
24 несчастных случая произошли, когда люди пытались пересечь железнодорожные пути перед приближающимся поездом, а 2 случая были связаны с поражением электрическим током.
Также в январе-декабре 2025 года травмы получили трое несовершеннолетних.
В 2024 году на участке магистрали было травмировано 31 человек, включая 5 подростков: 29 из них пострадали от наезда подвижного состава, 2 - от электрошока. 25 случаев закончились смертельным исходом.
Стоит отметить, что сотрудники ЗабЖД активно работают над профилактикой травматизма среди граждан. Вместе с инспекторами транспортной полиции они регулярно проводят информационные кампании, тематические конкурсы и выставки, уроки безопасности в школах, учреждениях дополнительного образования, детских лагерях, спортивных клубах и секциях. Особое внимание уделяется учебным заведениям, расположенным рядом с магистралью. Кроме того, на железнодорожных станциях проводятся профилактические рейды и устраняются несанкционированные проходы через пути.
Основная цель всех этих мероприятий - сократить количество несчастных случаев в зонах повышенной опасности и предотвратить нарушения на объектах инфраструктуры магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.