Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году произошло на 16% меньше травматизма людей на железнодорожных путях Забайкалья.

2026-01-13 09:19
В 2025 году произошло на 16% меньше травматизма людей на железнодорожных путях Забайкалья.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 2025 года на объектах инфраструктуры Забайкальской железной дороги количество случаев травматизма среди граждан уменьшилось на 16%.

26 человек получили травмы из-за нарушения правил личной безопасности, включая 18 смертельных случаев. 13 инцидентов произошло в Амурской области и столько же в Забайкальском крае.

24 несчастных случая произошли, когда люди пытались пересечь железнодорожные пути перед приближающимся поездом, а 2 случая были связаны с поражением электрическим током.

Также в январе-декабре 2025 года травмы получили трое несовершеннолетних.

В 2024 году на участке магистрали было травмировано 31 человек, включая 5 подростков: 29 из них пострадали от наезда подвижного состава, 2 - от электрошока. 25 случаев закончились смертельным исходом.

Стоит отметить, что сотрудники ЗабЖД активно работают над профилактикой травматизма среди граждан. Вместе с инспекторами транспортной полиции они регулярно проводят информационные кампании, тематические конкурсы и выставки, уроки безопасности в школах, учреждениях дополнительного образования, детских лагерях, спортивных клубах и секциях. Особое внимание уделяется учебным заведениям, расположенным рядом с магистралью. Кроме того, на железнодорожных станциях проводятся профилактические рейды и устраняются несанкционированные проходы через пути.

Основная цель всех этих мероприятий - сократить количество несчастных случаев в зонах повышенной опасности и предотвратить нарушения на объектах инфраструктуры магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru