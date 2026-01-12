Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первого месяца эксплуатации, поезд "Буревестник" доставил свыше 100 тыс. пассажиров.

2026-01-12 09:33
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первый месяц эксплуатации, новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник", курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, перевез более 100 тысяч пассажиров. Официальный запуск состоялся 3 декабря 2025 года.

Для улучшения обслуживания пассажиров во время новогодних праздников, Горьковская железная дорога увеличила количество вагонов "Буревестника" до 15.

Поезд включает в себя двухэтажные вагоны АО "ФПК" со стандартными и улучшенными местами для сидения, купейный штабной вагон с купе для пассажиров с ограниченными возможностями, вагон СВ и вагон-бистро.

"С момента возобновления работы "Буревестника" на маршруте Нижний Новгород - Москва, он пользуется большим спросом среди пассажиров. В связи с этим было принято решение увеличить количество вагонов до 15 во время новогодних праздников", - отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

"Буревестник" ежедневно отправляется из Нижнего Новгорода в 07:20, 15:29 и 18:57 и прибывает в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении поезд отправляется из Москвы в 10:05, 13:45 и 20:15, прибывая в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно. В зависимости от расписания, поезд делает остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также на железнодорожных станциях.

Подробную информацию о правилах покупки проездных документов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", а также обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

