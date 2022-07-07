Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

50 млн пассажиров перевезли высокоскоростные поезда «Сапсан»

2022-07-07 18:43
50 млн пассажиров перевезли высокоскоростные поезда «Сапсан»
7 июля с Ленинградского вокзала Москвы в Санкт-Петербург отправился 50-миллионный пассажир высокоскоростного поезда «Сапсан». Им стал Михаил Ганзбург, который приобрел билет на «Сапсан» № 778 по тарифу Senior.

«Для поездок из Петербурга в Москву всегда выбираю «Сапсан». Мне нравится, что он быстрый, комфортный, а проводники всегда обходятся с тобой, как с очень важным гостем, и неважно в каком классе ты едешь. Поэтому для меня это стало большой честью получить сертификат 50-миллионного пассажира», – отметил Михаил Ганзбург.

Юбилейного пассажира поздравил начальник Дирекции скоростного сообщения ОАО «ЖД» Антон Петров. Он вручил ему сертификат, подтверждающий статус 50-миллионного пассажира, подарочную карту «Сапсан» и памятные подарки.

Антон Петров отметил, что холдинг «ЖД» на постоянной основе проводит работу по развитию клиентских сервисов, совершенствованию предлагаемых услуг, отдельное внимание уделяет комфорту и безопасности в пути.

«Этим летом по маршруту Москва – Санкт-Петербург стали курсировать новые «Сапсаны». Усовершенствованный интерьер поезда учитывает многочисленные пожелания пассажиров, но главное его отличие от предыдущих моделей – наличие в вагоне первого класса двухместного купе класса «Премиум», – сказал Антон Петров.

Поездами «Сапсан» за 6 месяцев текущего года воспользовались 2,6 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

