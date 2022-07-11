«Ласточка» № 830/829 Адлер – Анапа теперь будет курсировать от станции Аэропорт Сочи

14:02

Для удобства пассажиров, прибывающих в Сочи авиационным транспортом и планирующих продолжить свое путешествие по железной дороге до Анапы, продлен маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» № 830/829 Адлер – Анапа. С 1 августа его конечной станцией будет Аэропорт Сочи вместо станции Адлер.

«Ласточка» будет отправляться от станции Аэропорт Сочи ежедневно в 12:48 и прибывать в Анапу в 21:23. В обратном направлении из Анапы она будет отправляться в 5:30 с прибытием в аэропорт 13:39. На маршруте Аэропорт Сочи – Анапа предусмотрены остановки на станциях Адлер, Хоста, Сочи, Дагомыс, Лоо, Лазаревская, Туапсе, Горячий ключ, Краснодар.

Напомним: «Ласточка» между двумя популярнейшими городами Черноморского побережья курсирует составом из 10 вагонов. Поезд оснащен всем необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло, розетками для зарядки гаджетов и т. д. В нем предусмотрены специализированные места для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, оборудованные креплениями для кресел-колясок, кнопкой вызова проводника и т. д.

Приобрести билеты, а также получить актуальную информацию о графике движения поездов и стоимости проезда пассажиры могут на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных билетных кассах.