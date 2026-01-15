В 2025 году на территории Северной магистрали было зарегистрировано 35 инцидентов с травмами у людей.

11:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Северной железной дороге было зарегистрировано 35 инцидентов, в результате которых люди получили травмы на объектах железнодорожной инфраструктуры, включая 4 случая с участием детей. Из всех пострадавших на железной дороге, 27 человек умерли.

С начала до конца прошлого года больше всего пострадавших от несчастных случаев было замечено в Ярославской (10 человек), Вологодской (9 человек) и Архангельской (6 человек) областях. В Ивановской области было 4 пострадавших, в Костромской – 3, в Республике Коми – 2, во Владимирской области – 1. Отмечено снижение количества травматизма в Ярославском, Ивановском, Вологодском, Архангельском регионах и Республике Коми.

Особое беспокойство вызывает детская травматизация. В прошлом году на объектах железнодорожной инфраструктуры были травмированы четыре несовершеннолетних: по одному случаю в Ярославской, Ивановской, Вологодской и Архангельской областях. Трое из них умерли.

Работники железной дороги призывают граждан быть осторожными рядом с объектами железнодорожного транспорта. Главной причиной травматизма все еще является грубое нарушение правил пребывания на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути. 7 пострадавших были в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Северной железнодорожной компании активно занимаются предотвращением травматизма на своих территориях. В 2025 году в образовательных учреждениях было организовано свыше 18 тыс. лекций и дискуссий, охвативших 98 тыс. людей. Было показано свыше 3 тыс. кинофильмов, для детей и юношей были устроены соревнования, экскурсии и викторины. Вместе с представителями транспортной полиции регулярно проводятся проверки в местах незаконного перехода граждан через железнодорожные пути. Осуществляются организационные и технические действия, целью которых является предотвращение случаев получения травм в зоне движения поездов, информировала служба корпоративных коммуникаций СЖД.