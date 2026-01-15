В 2025 году число пассажиров, перевезенных по Красноярской железнодорожной линии, превысило 7,6 миллиона.

Согласно оперативной информации, в 2025 году с железнодорожных станций и вокзалов Красноярска отправилось на поездки 7 млн 640 тыс. пассажиров, что на 1,1% меньше, чем в 2024 году. Из них 5 млн 896 тыс. человек воспользовались пригородными поездами (-1,4%), а поездами дальнего следования – 1 млн 744 тыс. (такой же показатель, как и в 2024 году).

В 2025 году пассажирооборот составил 2 млрд пасс.-км, что на 1,9% меньше, чем в 2024 году.

В декабре 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 522,4 тыс. пассажиров (-2,7%), из которых в пригородных поездах – 381,5 тыс. (-3,8%), а в поездах дальнего следования – 140,9 тыс. (+0,3%).

Пассажирооборот в декабре того же года составил 153,3 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.