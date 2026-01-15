В 2025 году количество пассажиров, которые воспользовались услугами дальнего следования на железнодорожной линии Калининград, увеличилось на 14,8%.

10:58

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Примерно 248 тыс. пассажиров отправились с вокзалов и станций Калининградской железной дороги на поездах дальнего следования в 2025 году, что на 14,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

В субурбанном транспорте было перевезено свыше 8,6 млн людей. Это на 2% больше, чем в 2024 году.

Общий пассажирооборот за период с января по декабрь 2025 года достиг примерно 316 млн пасс.-км (+4,6%), включая 247,4 млн пасс.-км (+1,5%) в пригородном транспорте и 68,7 млн пасс.-км (+17,4%) на поездах дальнего следования.

В декабре 2025 года около 14 тыс. пассажиров (+6,9%) отправились на поездах дальнего следования, а в пригородном транспорте было перевезено около 472 тыс. человек (+7,9%).

Пассажирооборот в декабре составил 16,4 млн пасс.-км (+6,8%), включая 12,5 млн пасс.-км (+7,9%) в пригородном транспорте и 3,8 млн пасс.-км (+3,2%) на поездах дальнего следования, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.