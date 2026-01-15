Государственное награждение в виде памятной медали, посвященной 80-летию Великой Победы, было присуждено Красноярской железной дороге.

Красноярская железная дорога была отмечена памятной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за значительные усилия в организации праздничных юбилейных событий. Медаль была учреждена президентом России Владимиром Путиным.

На торжественной церемонии, прошедшей в красноярском музее «Мемориал Победы», губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил награду руководителю Красноярской железнодорожной магистрали Алексею Туманину.

Эта награда является символом общественного признания и высокой оценки труда коллектива КрасЖД в сохранении исторической памяти о героизме советского народа.

Ярким примером служит Поезд Победы Красноярской железной дороги, который впервые в апреле и мае 2025 года совершил праздничное путешествие по станциям магистрали. Это была мобильная экспозиция, включающая в себя легендарный паровоз «Лебедянка», платформы с военной техникой, вагон-теплушку и вагон-сцену для выступлений агитбригады.

На каждой станции проходила историческая реконструкция, имитирующая прибытие военных эшелонов в годы Великой Отечественной войны, а в Красноярске военный ретроэшелон прибыл под звуки песни «День Победы», исполненной большим сводным хором Красноярской магистрали, объединившим 80 железнодорожников.

Этот проект является искренней благодарностью ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла.

В рамках историко-просветительского проекта к 80-летию Великой Победы, реализуемого компанией РЖД, на железнодорожных станциях Красноярск, Абакан и Ачинск были открыты экспозиции «Дороги Победы». Они основаны на уникальных архивных материалах: фотографиях, картах, документах, которые раскрывают огромную роль железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Отметим, что в августе предыдущего года в Красноярске остановился мобильный музей Российских железных дорог "Поезд Победы" - уникальное экспозиционное пространство, расположенное внутри поезда. В его экспозиционных вагонах каждый посетитель имел возможность ощутить себя настоящим участником событий Великой Отечественной войны - от начальных боев в Брестской крепости через окопы и концентрационные лагеря до Берлина, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.