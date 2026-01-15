Транспортировка людей с остановок Дальневосточной железнодорожной сети в 2025 году возросла на 6,2%

09:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году с железнодорожных станций Дальневосточной магистрали было отправлено 12,3 млн пассажиров, что на 6,2% больше, чем в 2024 году. Из них 8,2 млн пассажиров отправились на пригородных поездах (+11,2%), а 4,1 млн пассажиров - на поездах дальнего следования (-2,8%).

За год пассажирооборот достиг 2,9 млрд пасс.-км, что на 0,7% меньше предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 436,3 млн пасс.-км (+7,7%), а в дальнем следовании - 2,4 млрд пасс.-км (-2,1%).

В декабре 2025 года с железнодорожных станций Дальневосточной магистрали было отправлено 933,2 тыс. человек, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них 635,4 тыс. человек отправились на пригородных поездах (+15%), а 297,8 тыс. человек - на поездах дальнего следования (-8,2%).

Пассажирооборот в декабре 2025 года составил 203,7 млн пасс.-км (-3,6% ), в том числе в пригородном сообщении – 32,8 млн пасс.-км (+8,9%), в дальнем следовании – 171 млн пасс.-км (-5,7%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.