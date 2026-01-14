В декабре 2025 года не было запросов на транспортировку 2,4 млн тонн угля по утвержденным заявкам.

16:28

Снижение спроса на уголь к концу года привело к уменьшению числа инфлированных заявок на перевозку в сравнении с предшествующим месяцем. Согласно отчету Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ), в декабре 2025 года грузоотправители подали заявки, но фактически не отправили 2,4 млн тонн угля, включая 1 млн тонн на экспорт, из которых 0,6 млн тонн были направлены на восток.

Переоценка планируемого объема погрузки со стороны некоторых клиентов создает неравные условия для других и негативно сказывается на общем результате погрузки. РЖД резервируют мощности для конкретной отправки при согласовании заявки, что ограничивает возможность принимать другие грузы, особенно на тех маршрутах, где инфраструктура занята на 100%.

В декабре через сеть РЖД было отправлено 27,7 млн тонн угля (-8,1%), включая 14,1 млн тонн на экспорт (-11,7%).

Согласно расчетам ИЭРТ на конец декабря, эффективность внешних поставок энергетического угля (нетбэк) по сравнению с предыдущим месяцем упала на восточном (-21,1%), южном (-18,9%) и северо-западном (-16%) направлениях, в том числе из-за ухудшения рыночной конъюнктуры и укрепления рубля.

Больше половины, 58%, всего угля было отправлено в восточном направлении. Доля экспортных отправок на восток в инновационных вагонах (с нагрузкой 25 т на ось и выше) увеличилась на 1 п. п., до 85%, из Кузбасса – на 2 п. п., до 86%.

Для выполнения объявленного объема перевозок в прошлом месяце было бы достаточно 311 тыс. вагонов. Среднесуточное фактическое содержание парка полувагонов составило 360 тыс. единиц, что превышает расчетный показатель на 16%.

Взаимодействие РЖД с вагонными операторами по вопросу избыточного подвижного состава привело к улучшению ключевых показателей перевозок: в декабре отмечен рост участковой скорости на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, среднесуточная эффективность локомотива увеличилась на 5,2%, а средний вес грузового поезда - на 1,8%. 99,1% грузовых отправлений были доставлены в срок.