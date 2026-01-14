Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Число происшествий на Московской железнодорожной линии в 2025 году уменьшилось приблизительно на 5%

2026-01-14 15:55
Число происшествий на Московской железнодорожной линии в 2025 году уменьшилось приблизительно на 5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году произошло на 4,7% меньше аварий на Московской железной дороге, чем в 2024 году (583 против 612). Количество пострадавших составило 592 человека, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году (627 в 2024 году).

В Московской области зарегистрировано 381 происшествие (373 в 2024 году), в Москве – 129 (157), в Рязанской области – 21 (18), Тульской – 13 (14), Владимирской – 12 (7), Смоленской – 10 (7), Калужской – 9 (16), Брянской – 8 (7), Орловской – 4 (3 в 2024 году).

В течение года получили травмы 50 несовершеннолетних, что на одного больше, чем в предыдущем году.

Основной причиной травматизма стало несоблюдение правил поведения на железнодорожных объектах и переход через пути в недозволенных местах. В 2025 году увеличилось число аварий на пешеходных переходах при проходе на красный свет перед приближающимся поездом, а также при попытке взобраться или спрыгнуть с платформы. Это указывает на умышленное нарушение правил безопасности. В результате падения или нахождения на крыше вагона получили травмы 8 человек (10 в 2024 году).

Для уменьшения числа аварий на Московской железной дороге в течение года проводятся информационные мероприятия во всех регионах, где проходит дорога. Особое внимание уделяется детям. Регулярно проводятся акции в рамках Единого дня профилактики детского травматизма. В школах и детских садах проводятся уроки безопасности, а также организуются экскурсии в депо, музеи, железнодорожные учебные центры. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где пешеходы часто нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В дополнение, в 2025 году для улучшения безопасности на 28 переходах МЖД была произведена предупредительная разметка акриловым красителем. Пешеходный переход на станции Петелино Белорусского направления оснащен дополнительной подсветкой, интегрированной в асфальтовое покрытие. На станции Есенинская Казанского направления установлен светозвуковой знак безопасности, который реагирует на движение пешехода и сигнализирует о приближении к железнодорожным путям, а в Быково - гобо-проекторы, которые проецируют предупредительные знаки при приближении к пешеходным переходам и на спусках с платформ в темное время суток.

МЖД призывает граждан строго следовать правилам безопасного поведения на территории железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru