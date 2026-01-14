Число происшествий на Московской железнодорожной линии в 2025 году уменьшилось приблизительно на 5%

15:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году произошло на 4,7% меньше аварий на Московской железной дороге, чем в 2024 году (583 против 612). Количество пострадавших составило 592 человека, что на 5,6% меньше, чем в предыдущем году (627 в 2024 году).

В Московской области зарегистрировано 381 происшествие (373 в 2024 году), в Москве – 129 (157), в Рязанской области – 21 (18), Тульской – 13 (14), Владимирской – 12 (7), Смоленской – 10 (7), Калужской – 9 (16), Брянской – 8 (7), Орловской – 4 (3 в 2024 году).

В течение года получили травмы 50 несовершеннолетних, что на одного больше, чем в предыдущем году.

Основной причиной травматизма стало несоблюдение правил поведения на железнодорожных объектах и переход через пути в недозволенных местах. В 2025 году увеличилось число аварий на пешеходных переходах при проходе на красный свет перед приближающимся поездом, а также при попытке взобраться или спрыгнуть с платформы. Это указывает на умышленное нарушение правил безопасности. В результате падения или нахождения на крыше вагона получили травмы 8 человек (10 в 2024 году).

Для уменьшения числа аварий на Московской железной дороге в течение года проводятся информационные мероприятия во всех регионах, где проходит дорога. Особое внимание уделяется детям. Регулярно проводятся акции в рамках Единого дня профилактики детского травматизма. В школах и детских садах проводятся уроки безопасности, а также организуются экскурсии в депо, музеи, железнодорожные учебные центры. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где пешеходы часто нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В дополнение, в 2025 году для улучшения безопасности на 28 переходах МЖД была произведена предупредительная разметка акриловым красителем. Пешеходный переход на станции Петелино Белорусского направления оснащен дополнительной подсветкой, интегрированной в асфальтовое покрытие. На станции Есенинская Казанского направления установлен светозвуковой знак безопасности, который реагирует на движение пешехода и сигнализирует о приближении к железнодорожным путям, а в Быково - гобо-проекторы, которые проецируют предупредительные знаки при приближении к пешеходным переходам и на спусках с платформ в темное время суток.

МЖД призывает граждан строго следовать правилам безопасного поведения на территории железнодорожной инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.