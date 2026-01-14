В 2025 году были модернизированы электропоезда в 12 регионах России.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году было отправлено 39 новых современных поездов пригородным перевозчикам, работающим в 12 регионах России.

В частности, 2 электропоезда (14 вагонов) модели ЭП2ДМ были переданы для обслуживания пригородных маршрутов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Челябинской областях.

Дополнительно, 18 электропоездов (106 вагонов) модели ЭП3Д были отправлены в Ростовскую и Нижегородскую области, Алтайский и Приморский края, а также в Республику Дагестан.

Также для эксплуатации в Свердловской, Ленинградской и Псковской областях, в Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан было приобретено 19 электропоездов «Финист» (113 вагонов), из которых 13 электропоездов (80 вагонов) – модели ЭC104, работающих на постоянном токе (5 восьмивагонных и 8 пятивагонных составов), и 2 двухсистемных электропоезда (10 вагонов) модели ЭС105, работающих как на постоянном, так и переменном токе.

Стоит отметить, что из-за большого спроса пригородных перевозчиков на подвижной состав и для обеспечения непрерывной работы в новогодние каникулы 4 электропоезда были поставлены заранее – в декабре 2025 года из планов 2026 года (3 «Финиста» модели ЭС104 и 1 – ЭС105).

Кроме того, еще 10 новых пассажирских вагонов добавились к составам пригородных поездов, работающих на локомотивной тяге в Ярославской области.

Все поезда и вагоны произведены на российских предприятиях и отличаются высоким уровнем комфорта, оборудованы удобными санузлами, системами климат-контроля, USB-портами, лифтами и креплениями для инвалидных колясок.