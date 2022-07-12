Поезд «Ласточка» Санкт-Петербург – Рускеала будет курсировать в дни проведения фестиваля Ruskeala Symphony

15:53

По многочисленным просьбам пассажиров ОАО «ЖД» назначает дополнительную пару поездов «Ласточка» для перевозки гостей и участников VI Международного музыкального фестиваля Ruskeala Symphony, который пройдет в горном парке «Рускеала» (Сортавальский район, Республика Карелия). Для их удобства назначены 2 дополнительных рейса поезда «Ласточка», которые проследуют из Санкт-Петербурга в Рускеалу и обратно 15 июля (в первый день проведения фестиваля) по специально разработанному расписанию.

Так, «Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 13:40 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 19:30. В обратном направлении, из Горного парка «Рускеала», поезд № 830 отправится 22:30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 03:30 следующего дня. В пути предусмотрены остановки на станциях Девяткино, Сосново, Приозерск, Кузнечное, Яккима, Сортавала, Сортавала-Центр и Хелюля.

Напомним, что дополнительные «Ласточки» Санкт-Петербург – Рускеала будут также курсировать 16 июля, во второй день фестиваля Ruskeala Symphony.

Приобрести билеты на дополнительный поезд «Ласточка» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «ЖД» и с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам». Действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%.

Билеты уже в продаже. Стоимость – от 924 рублей.

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам».