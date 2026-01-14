В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии достиг 222,4 тыс. ДФЭ

12:04

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году количество перевезенных контейнеров ДФЭ (TEU) по Куйбышевской железной дороге в рамках всех видов транспортных сообщений составило 222,4 тыс., что на 1,4% превышает показатель за соответствующий период предыдущего года.

За 12 месяцев 2025 года число отправленных груженых контейнеров в рамках всех видов сообщений возросло на 2,4% и достигло отметки в 139 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 2,7 млн тонн), включая: