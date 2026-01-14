Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии достиг 222,4 тыс. ДФЭ

2026-01-14 12:04
В 2025 году количество перевезенных контейнеров ДФЭ (TEU) по Куйбышевской железной дороге в рамках всех видов транспортных сообщений составило 222,4 тыс., что на 1,4% превышает показатель за соответствующий период предыдущего года.

За 12 месяцев 2025 года число отправленных груженых контейнеров в рамках всех видов сообщений возросло на 2,4% и достигло отметки в 139 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 2,7 млн тонн), включая:

  • химикаты и соду – 99,2 тыс. ДФЭ (+5,3% по сравнению с январем – декабрем 2024 года);
  • нефть и нефтепродукты – 9,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 7,4 раза);
  • химические и минеральные удобрения – 5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
  • прочие продовольственные товары – 3,5 тыс. ДФЭ (+11,8%);
  • цветные металлы – 1,2 тыс. ДФЭ (+1,7%);
  • металлические конструкции – 236 ДФЭ (увеличение – в 2 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
