В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии достиг 222,4 тыс. ДФЭ
2026-01-1412:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В 2025 году количество перевезенных контейнеров ДФЭ (TEU) по Куйбышевской железной дороге в рамках всех видов транспортных сообщений составило 222,4 тыс., что на 1,4% превышает показатель за соответствующий период предыдущего года.
За 12 месяцев 2025 года число отправленных груженых контейнеров в рамках всех видов сообщений возросло на 2,4% и достигло отметки в 139 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 2,7 млн тонн), включая:
химикаты и соду – 99,2 тыс. ДФЭ (+5,3% по сравнению с январем – декабрем 2024 года);
нефть и нефтепродукты – 9,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 7,4 раза);
химические и минеральные удобрения – 5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,4 раза);
прочие продовольственные товары – 3,5 тыс. ДФЭ (+11,8%);
цветные металлы – 1,2 тыс. ДФЭ (+1,7%);
металлические конструкции – 236 ДФЭ (увеличение – в 2 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.
