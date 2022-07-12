Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Сервис поиска забытых вещей на Калининградской железной дороге помог вернуть пассажирам телефоны, наушники и авиабилеты

2022-07-12 11:59
С начала 2022 года пассажиры калининградских поездов оставили во время поездок более тысячи разных предметов — от телефонов и наушников до сумки с авиабилетами на ближайший рейс.

В разгар летнего сезона стали чаще забывать пляжные вещи — зонтики, сумки, очки, панамы. По сравнению с I полугодием 2021 года общее количество забытых в поездах и на Южном вокзале предметов увеличилось почти на 6%.

Оперативно возвращать потери владельцам помогают как сотрудники поездных бригад, вокзалов, так и специальный электронный сервис «Поиск забытых вещей». Пассажир может воспользоваться услугой в том числе со своего смартфона, заполнив анкету. В заявке нужно указать имя, номер билета на поезд, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание потерянных вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Отметим, что онлайн-сервис поиска забытых вещей начал работать на портале 1 марта 2019 года. За это время владельцам были возвращены десятки тысяч утерянных предметов, самыми оригинальными из которых были гироскутер, искусственная ель, хоккейная клюшка, тент для бассейна, рыболовные снасти, картина, съемный меховой воротник и подушка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

