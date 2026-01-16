В 2025 году более 44 млн пассажиров были транспортированы на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги.

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 2025 года на территории Западно-Сибирской железнодорожной сети было осуществлено перевозку свыше 44 млн пассажиров, что на 1,3% больше, чем в 2024 году. Из этого числа 4,6 млн пассажиров были перевезены на дальние расстояния (-3,5%), а 39,4 млн пассажиров в рамках пригородного транспорта (+1,9%).

В декабре же было перевезено более 3 млн пассажиров (+0,6% по сравнению с декабрем 2024 года), включая 336 тыс. пассажиров на дальние расстояния (-4,8%) и более 2,7 млн пассажиров в пригородном сообщении (+1,3%).

Общий пассажирооборот на ЗСЖД за период с января по декабрь 2025 года достиг 5564 млн пасс.-км. В этом объеме доля дальних перевозок составила 3708 млн пасс.-км (-4,9% к 2024 году), а пригородных – 1856 млн пасс.-км (+4,9%).

В декабре пассажирооборот на Западно-Сибирской железной дороге составил 397 млн пасс.-км, включая 262 млн пасс.-км в дальнем сообщении (-7% к декабрю 2024 года) и 135 млн пасс.-км в пригородном (+3,4%), как сообщили в отделе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.