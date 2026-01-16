В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Дальневосточной железнодорожной магистрали достиг 1,1 млн ДФЭ.
2026-01-1610:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
В 2025 году количество перевезенных груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) на Дальневосточной железной дороге во всех формах транспортировки составило 1,1 млн, что на 13,4% меньше по сравнению с 2024 годом.
Общий объем перевозок груженых контейнеров достиг 1 млн ДФЭ, что на 15,7% меньше, с общим весом грузов 12,4 млн тонн (-11,1%). Включая:
химикаты и соду – 192,5 тыс. ДФЭ (снижение на 4,7% по сравнению с 2024 годом);
метизы – 132,8 тыс. ДФЭ (снижение на 11,3%);
бумагу – 33,2 тыс. ДФЭ (рост на 8,5%);
рыбу – 32,2 тыс. ДФЭ (без изменений по сравнению с прошлым годом);
лесные грузы – 27,1 тыс. ДФЭ (рост на 5,9%)
цветные металлы – 13,4 тыс. ДФЭ (снижение на 14,9%);
руду цветных металлов и серное сырье – 7,2 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,7 раза);
сельскохозяйственные машины – 3,6 тыс. ДФЭ (снижение на 3,1%);
огнеупоры – 2,7 тыс. ДФЭ (рост на 6,3);
металлические конструкции – 1,5 тыс. (рост на 3,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
