В 2025 году объем транспортировки контейнеров по Дальневосточной железнодорожной магистрали достиг 1,1 млн ДФЭ.

10:38

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году количество перевезенных груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU) на Дальневосточной железной дороге во всех формах транспортировки составило 1,1 млн, что на 13,4% меньше по сравнению с 2024 годом.

Общий объем перевозок груженых контейнеров достиг 1 млн ДФЭ, что на 15,7% меньше, с общим весом грузов 12,4 млн тонн (-11,1%). Включая: