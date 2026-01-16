В январе 2026 года произойдут изменения в расписании пригородного поезда «Западный экспресс», который относится к Красноярской железной дороге.

09:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 19 по 30 января 2026 года в понедельник, среду и пятницу произойдут изменения в расписании «Западного экспресса», который связывает главный город Красноярского края с Ачинским и Назаровским муниципальными районами:

электричка Красноярск – Красная Сопка отправится с Красноярского вокзала на 42 минуты раньше – в 06:50 вместо 07:32. Прибытие на станцию Красная Сопка запланировано на 12:05 вместо 12:33;

электричка Красная Сопка – Красноярск отправится с Красной Сопки на 15 минут раньше – в 12:28 вместо 12:43, прибытие в Красноярск ожидается в 17:52.

Эти изменения связаны с проведением ремонтных работ на территории КрасЖД.

Актуальное расписание движения пригородных поездов доступно по бесплатному номеру службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном веб-сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КрасЖД.