АО «СКППК» приглашает в двухдневные экскурсионные туры в город Ейск

2022-07-12 10:03
АО «СКППК» приглашает в двухдневные экскурсионные туры в город Ейск
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» приглашает ростовчан и гостей города в двухдневные экскурсионные туры в курортный город Ейск. Они будут организованы 16-17 и 23-24 июля.

Из Ростова-на-Дону поезд отправляется в субботу в 06:45 и прибывает в Ейск в 09:56. В обратном направлении отправление в воскресенье в 17:45, прибытие – в 20:42.

В первый день программы предусмотрена поездка на Должанскую косу и трехчасовая экскурсия в этнокомплексе на казачьем подворье, где можно отведать блюда казачьей кухни и увидеть настоящую джигитовку.

На второй день предлагается автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу в сопровождении гида, посещение музея легендарного борца Ивана Поддубного и отдых на центральном пляже Ейска.

В стоимость тура, которая составляет 7,9 тыс. рублей, включено проживание (двухместное размещение), отдых в станице Должанской, экскурсия в этнокомплексе «В гости к Атаману», обзорная экскурсия по Ейску, питание (2 завтрака), проезд на рельсовом автобусе по маршруту Ростов – Ейск – Ростов.

Напомним, что сезонные рельсовые автобусы РА-3 начали курсировать на направлении Ростов-на-Дону – Ейск по субботам и воскресеньям 3 июля 2021 года. До 30 сентября ими было перевезено более 5 тыс. пассажиров.

В этом году курсирование рельсобусов на данном маршруте возобновилось 11 июня.

Отметим, что комфортабельные составы РА-3 используются на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они оборудованы климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салонах установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для удобства посадки и высадки маломобильных пассажиров предусмотрены подъемники для кресел-колясок, специализированные места для их крепления и специальное оборудование в санитарном узле.

С туристической программой можно ознакомиться здесь, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

