Транспортировка людей между Беларусью и Россией увеличилась на 9,3% в 2025 году

2026-01-16 08:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожные пути России играют важную роль в укреплении дружественных и бизнес-связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, сохраняя свое ключевое значение в пассажирских перевозках. Динамика их использования в 2025 году подтверждает стабильное увеличение взаимного интереса и туристического обмена.

В результате прошлого года в рамках прямого международного железнодорожного сообщения между Россией и Беларусью было перевезено около 3,1 млн пассажиров. Этот показатель превышает уровень 2024 года на 9,3%.

При этом доля перевозок в связи с Беларусью составляет почти 86% от общего числа перевозок пассажиров по железным дорогам в связи со странами СНГ.

Наиболее популярным остается быстрый формат поездок. Поездами "Ласточка" Москва - Минск было перевезено около 786 тыс. пассажиров (+11,7% к 2024 году). Наибольший рост был зафиксирован во время новогодних каникул: с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года более 76 тыс. путешественников (+27,7%) выбрали для своих поездок между столицами именно "Ласточки".

ОАО "РЖД" и Белорусская железная дорога учитывают постоянно увеличивающийся спрос на перевозки в связи Россия - Беларусь, принимая меры по расширению маршрутной сети, увеличению количества мест в составах и продлению срока продажи билетов (до 90 дней).

В настоящее время между странами уже курсируют 26 пар поездов (включая транзитные в Калининград с остановками в городах Беларуси), например:

  • Поезд № 2/1 Минск – Москва (составлен БЧ);
  • Поезд № 4/3 Брест – Москва (БЧ);
  • Поезд № 7/8 Москва – Брест (ФПК);
  • Поезд № 28/27 Брест – Москва (БЧ);
  • Поезд № 30/29 Калининград – Москва (ФПК);
  • Поезд № 52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург (БЧ);
  • Поезд № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург (ФПК);
  • Поезд № 84/83 Гомель, Гродно – Санкт-Петербург (БЧ);
  • Поезд № 149/150 Самара – Минск (ФПК);
  • Поезд № 360/359 Калининград – Адлер (ФПК);
  • Скорые поезда «Ласточка» № 717/718, № 719/720, № 721/722 Москва – Минск (ФПК).

Кроме того, из Архангельска, Мурманска и Минеральных Вод в Минск ходят прямые вагоны, а в летнее время и в праздники добавляются дополнительные поезда и вагоны в составы.

