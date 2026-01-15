В 2025 году Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобрело 399 свежих локомотивов.

13:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Среди приобретенного оборудования - 258 электровозов, включая грузовые: 2ЭС5К – 100 штук, 3ЭС5К – 58 штук, 4ЭС5К – 4 штуки, 2ЭС6 – 51 штука, 3ЭС6 – 33 штуки. Для управления пассажирскими составами было приобретено 4 электровоза ЭП1М и 7 – ЭП2К.

Количество поставленных тепловозов достигло 141 единицы, включая 9 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

Грузовой парк тепловозов пополнился 24 машинами 2ТЭ25КМ и 27 – 3ТЭ28. Закуплено также 81 маневровое тепловозное оборудование самой распространенной серии ТЭМ18ДМ.

Все новые локомотивы произведены в России. Большинство из них было отправлено в эксплуатационные депо Сибири и Дальнего Востока, а также на северо-запад территории страны.