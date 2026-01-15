Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобрело 399 свежих локомотивов.

2026-01-15 13:12
В 2025 году Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» приобрело 399 свежих локомотивов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на железнодорожные пути ОАО «РЖД» было доставлено 399 локомотивов.

Среди приобретенного оборудования - 258 электровозов, включая грузовые: 2ЭС5К – 100 штук, 3ЭС5К – 58 штук, 4ЭС5К – 4 штуки, 2ЭС6 – 51 штука, 3ЭС6 – 33 штуки. Для управления пассажирскими составами было приобретено 4 электровоза ЭП1М и 7 – ЭП2К.

Количество поставленных тепловозов достигло 141 единицы, включая 9 пассажирских тепловозов ТЭП70БС.

Грузовой парк тепловозов пополнился 24 машинами 2ТЭ25КМ и 27 – 3ТЭ28. Закуплено также 81 маневровое тепловозное оборудование самой распространенной серии ТЭМ18ДМ.

Все новые локомотивы произведены в России. Большинство из них было отправлено в эксплуатационные депо Сибири и Дальнего Востока, а также на северо-запад территории страны.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru