В 2025 году на железнодорожной линии Южного Урала было модернизировано около 320 км трассы.

11:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году было отремонтировано 319,7 км путей на Южно-Уральской железной дороге, включая 107,6 км в Челябинской области, 115,3 км в Курганской области, 63,4 км в Оренбургской области и 33,4 км на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Республика Казахстан). На 138,2 км пути была произведена замена рельсо-шпальной решетки на новую.

В ходе ремонтной кампании в прошлом году было уложено около 300 км бесстыкового («бархатного») полотна, что позволяет увеличить скорость движения и повысить комфорт для пассажиров за счет более плавного и тихого движения поезда.

Было установлено 138 новых стрелочных переводов, в том числе 74 в Челябинской области, 24 в Курганской области, 29 в Оренбургской области и 11 на территории Петропавловского отделения ЮУЖД (Республика Казахстан).

В ремонтных работах приняли участие более 1,4 тыс. сотрудников, а также было задействовано 98 единиц автотехники и тяжелого оборудования.

Выбор типа ремонта осуществляется в зависимости от интенсивности движения, срока службы и состояния пути.

Проведение всех видов ремонта способствует повышению безопасности и надежности инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.