Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога реализует проекты по развитию пригородного железнодорожного сообщения в Нижегородской агломерации

2022-07-11 16:50
Горьковская железная дорога реализует проекты по развитию пригородного железнодорожного сообщения в Нижегородской агломерации
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров 11 июля была запущена 1 линия Нижегородских центральных диаметров (НЦД), которая связала город Бор с Канавинским, Автозаводским и Приокским районами Нижнего Новгорода.

Новый маршрут Нижегородских центральных диаметров «Моховые Горы – Проспект Гагарина» предполагает следование одним составом до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, Аэропорт, Кудьму и Окский берег.

На первом этапе по маршруту НЦД будут курсировать 3 поезда. Первый поезд будет ежедневно отправляться от проспекта Гагарина в 07:31 и прибывать на станции Моховые Горы (город Бор) в 09:34. По рабочим дням дополнительно будут курсировать 2 поезда с отправлением от станции Моховые Горы в 13:11 и прибытием на проспект Гагарина в 15:06, а также отправлением от проспекта Гагарина в 15:20 и прибытием на станцию Моховые Горы в 17:18.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить:

  • в центре поддержки клиентов ОАО «ЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00;
  • в справочной службе на железнодорожных вокзалах;
  • в пригородных билетных кассах;
  • на сайте ОАО «ЖД»;
  • на сайте пригородной компании АО «ВВППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru