Горьковская железная дорога реализует проекты по развитию пригородного железнодорожного сообщения в Нижегородской агломерации

16:50

Для улучшения качества транспортного обслуживания пассажиров 11 июля была запущена 1 линия Нижегородских центральных диаметров (НЦД), которая связала город Бор с Канавинским, Автозаводским и Приокским районами Нижнего Новгорода.

Новый маршрут Нижегородских центральных диаметров «Моховые Горы – Проспект Гагарина» предполагает следование одним составом до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, Аэропорт, Кудьму и Окский берег.

На первом этапе по маршруту НЦД будут курсировать 3 поезда. Первый поезд будет ежедневно отправляться от проспекта Гагарина в 07:31 и прибывать на станции Моховые Горы (город Бор) в 09:34. По рабочим дням дополнительно будут курсировать 2 поезда с отправлением от станции Моховые Горы в 13:11 и прибытием на проспект Гагарина в 15:06, а также отправлением от проспекта Гагарина в 15:20 и прибытием на станцию Моховые Горы в 17:18.

