В Data-центре РЖД будет установлено сетевое оборудование ядра от Билайн для Уральского региона.

12:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Оборудование для основной телекоммуникационной сети Билайна будет установлено в Центре обработки данных ОАО «РЖД» в Екатеринбурге. Это поможет улучшить надежность и качество связи Билайна в Уральском регионе. Десятилетний контракт был подписан в декабре, что стало ключевым моментом в развитии стратегического партнерства между двуми корпорациями, обеспечивающими стабильную связь между городами и регионами России.

Выбор такого партнерства стал результатом поиска Билайном наиболее экономически эффективной стратегии развития сети. Используя существующую инфраструктуру и инвестируя прежде всего в передовые технологии, оператор намерен улучшить эффективность управления ресурсами, оптимизировать процессы и ускорить прогресс.

Евгений Чаркин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД»: «РЖД уже давно предоставляют Билайну ресурсы инфраструктуры для размещения оборудования и прокладки коммуникаций. Например, мы реализовали совместный проект в Санкт-Петербурге. Теперь Билайн становится первым оператором из "большой четверки", который использует дата-центр РЖД для установки основной сети в Уральском регионе. ЦОД РЖД в Екатеринбурге соответствует самым высоким стандартам отрасли, удовлетворяет всем требованиям по надежности и доступности».

Валерий Шоржин, заместитель главы и руководитель технического отдела Билайна, заявил: «Билайн и РЖД уже долгое время успешно сотрудничают. Это вполне логично, учитывая, что обе наши организации, каждая по-своему, обеспечивают связь между людьми, регионами и странами. Мы видим в этом сотрудничестве синергию, отмечаем его надежность и прогрессивность, доверяем возможностям и экспертизе РЖД. Поэтому мы решили использовать их технологическую инфраструктуру для установки ядра - сердца нашей сети в Уральском федеральном округе. В наших планах - искать новые точки взаимодействия, расширять бизнес-сотрудничество, обмениваться опытом, включая управление сетью. В общем, мы стремимся делать все возможное, чтобы в наше непростое время выполнять свои задачи, экономя при этом ценные ресурсы и укрепляя друг друга».