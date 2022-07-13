Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Абонементы на калининградские пригородные поезда теперь можно оформлять в мобильном приложении

2022-07-13 12:15
«Калининградская пригородная пассажирская компания» внедрила новую услугу: абонементы на поездки теперь можно оформлять в электронном формате – через мобильное приложение «ЖД Пассажирам».

Чтобы воспользоваться новым сервисом в приложении, пассажир должен активировать свой профиль, выбрать дату начала действия абонементного билета, станцию отправления и станцию назначения. Затем в разделе «Тип билета» необходимо выбрать вид абонемента, а также категорию поезда (со всеми остановками в пути либо с их минимальным количеством).

Абонемент можно не распечатывать, а предъявить контролеру-кассиру в электронном виде на экране смартфона.

Абонементная система является наиболее экономичным способом оплаты поездок в пригородных поездах. К примеру, месячный абонемент «По рабочим дням» на поездки по маршруту Калининград – Светлогорск-2 сэкономит почти четверть от суммы за покупку разовых билетов на тот же период. Стоимость абонемента выходного дня в 2 раза меньше разовых билетов: пользоваться таким проездным документом можно не только в субботу-воскресенье, но и в пятницу и понедельник. Количество поездок по абонементному билету в течение периода его действия не ограничено.

Подробная информация об электронных абонементах, а также расписание движения пригородных поездов на Калининградской железной дороге опубликованы на сайте АО «КППК» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

