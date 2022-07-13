Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2022-07-13 11:06
Расписание некоторых поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 16 июля в связи с ремонтными работами
Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 16 июля на период проведения плановых ремонтно-путевых работ на участке Перово-1 – Люберцы-1.

Технологические «окна» назначены на выходные дни 16-18, 23-24, 30-31 июля с 21:50 до 05:50 преимущественно в ночные часы, когда пассажиропоток минимален. На период работ движение поездов на участке будет организован по соседним путям.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления. У некоторых электричек изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

