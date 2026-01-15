Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году Свердловская железнодорожная компания перечислила в бюджеты и внебюджетные социальные фонды около 35 миллиардов рублей в виде налогов.

2026-01-15 14:20
В 2025 году Свердловская железнодорожная система, включая все структурные единицы филиалов ОАО «РЖД» на территории дороги, внесла в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 34,5 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем в 2024 году.

В региональные и местные бюджеты железная дорога внесла 13,7 млрд рублей, включая:

  • в бюджет Свердловской области – 5,8 млрд рублей;
  • в бюджет Пермского края – 2,6 млрд рублей;
  • в бюджет Тюменской области – 2,2 млрд рублей;
  • в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 2,6 млрд рублей;
  • в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа – 0,5 млрд рублей.

Свердловская железная дорога служит основой для транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обеспечивает обслуживание территории размером 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением свыше 10,5 млн человек (7% населения страны), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

