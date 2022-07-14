Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Матвеевская будущего МЦД-4 после реконструкции открылся подземный пешеходный переход

2022-07-14 11:15
14 июля на станции Матвеевская будущего МЦД-4 открылся после реконструкции подземный пешеходный переход. Он будет выполнять транзитную функцию и связывать части города, разделенные железной дорогой, – улицу Матвеевская и обе стороны проспекта Генерала Дорохова.

В ходе реконструкции длина пешеходного перехода была увеличена под дополнительный 4 путь, восстановлены стены тоннеля, произведена отделка гранитом, установлено новое энергоэффективное освещение, модернизирована система водоотведения, а также проведено благоустройство прилегающей территории.

Ранее, в декабре 2021 года, завершилась реконструкции станции Матвеевская, где были возведены 2 новые платформы и мост-конкорс, который вместо прежнего тоннеля обеспечивает выход на платформы. В конкорсе площадью 1500 кв. м разместились кассы, турникеты, санитарные комнаты и электронное табло с расписанием поездов. Для удобства пассажиров выходы на платформы оборудованы 4 эскалаторами и 2 лифтами, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

