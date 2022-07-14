Билеты на поезд в Нижний Новгород и скоростное судно в Городец теперь можно оформить одним заказом

С 15 июля организован новый смешанный туристический маршрут Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород с использованием железнодорожного и водного видов транспорта: пассажирские поезда дальнего следования и пригородные поезда, а также пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Валдай45Р».
Воспользоваться предложением и оформить единым заказом билеты до Городца смогут путешественники из любого региона страны, прибывающие на поезде в Нижний Новгород.
«Валдай» из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать до конца лета, отправляясь от Причала 8 в пятницу, субботу и воскресенье (кроме 24 июля) по следующему расписанию:
|
№
рейса
|
Нижний Новгород
Причал 8
|
Городец
|
Нижний Новгород
Причал 8
|
541
|
09:00
|
10:00
|
|
|
|
13:15
|
14:15
Время отправления и прибытия «Валдая» зависит от текущих погодных условий и может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой.
Приобрести билеты можно как на смешанный туристический маршрут полностью, так и только на «Валдай» до Городца (но не более чем за 15 суток и не менее 1 суток до отправления «Валдая») с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД». При покупке онлайн нужно задать маршрут Нижний Новгород (все вокзалы) – Городец (с возвращением в Нижний Новгород).
Стоимость билета для взрослого – 1750 рублей, для детей от 5 до 10 лет включительно – 1575 рублей, для детей до 5 лет оформляется безденежный проездной документ без занятия отдельного места. В стоимость билета входит не только проезд по маршруту Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород, но и экскурсионная программа «Музей под открытым небом».
Напомним: аналогичные маршруты (поезд + «Метеор») в настоящее время действуют в Карелии (на Валаам) и в Санкт-Петербурге (до Кронштадта).