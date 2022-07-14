Билеты на поезд в Нижний Новгород и скоростное судно в Городец теперь можно оформить одним заказом

10:28

С 15 июля организован новый смешанный туристический маршрут Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород с использованием железнодорожного и водного видов транспорта: пассажирские поезда дальнего следования и пригородные поезда, а также пассажирское скоростное судно на подводных крыльях «Валдай45Р».

Воспользоваться предложением и оформить единым заказом билеты до Городца смогут путешественники из любого региона страны, прибывающие на поезде в Нижний Новгород.

«Валдай» из Нижнего Новгорода в Городец будет курсировать до конца лета, отправляясь от Причала 8 в пятницу, субботу и воскресенье (кроме 24 июля) по следующему расписанию:

№ рейса Нижний Новгород Причал 8 Городец Нижний Новгород Причал 8 541 09:00 10:00 13:15 14:15

Время отправления и прибытия «Валдая» зависит от текущих погодных условий и может измениться в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой.

Приобрести билеты можно как на смешанный туристический маршрут полностью, так и только на «Валдай» до Городца (но не более чем за 15 суток и не менее 1 суток до отправления «Валдая») с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», на сайте ОАО «ЖД». При покупке онлайн нужно задать маршрут Нижний Новгород (все вокзалы) – Городец (с возвращением в Нижний Новгород).

Стоимость билета для взрослого – 1750 рублей, для детей от 5 до 10 лет включительно – 1575 рублей, для детей до 5 лет оформляется безденежный проездной документ без занятия отдельного места. В стоимость билета входит не только проезд по маршруту Нижний Новгород – Городец – Нижний Новгород, но и экскурсионная программа «Музей под открытым небом».

Напомним: аналогичные маршруты (поезд + «Метеор») в настоящее время действуют в Карелии (на Валаам) и в Санкт-Петербурге (до Кронштадта).