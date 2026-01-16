Количество эпизодов вандализма на Северной железнодорожной линии к концу 2025 года увеличилось вдвое.

14:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Северной магистрали было зафиксировано 71 происшествие вандализма. Общий ущерб от этих действий превышает 800 тыс. рублей. В сравнении, в 2024 году было зарегистрировано 39 таких случаев.

С начала года до декабря было отмечено 25 эпизодов нанесения "граффити" на транспортные средства и объекты инфраструктуры. Из них 19 произошло в Ярославской области, 3 - в Ивановском регионе, 2 - в Костромской области и 1 - в Вологодской области. Например, 24 октября на станции Приволжье машинист обнаружил на последнем вагоне пригородного поезда рисунки, выполненные краской в стиле "граффити". Было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ. 23 мая "граффити" были найдены на двух вагонах поезда "Орлан" на маршруте "Иваново - Юрьев-Польский". Ущерб составил более 68 тыс. рублей. 21 декабря в Сосногорске на заборе ЧУЗ "РЖД-Медицина" местные жители обнаружили надписи и рисунки, сделанные краской в стиле "граффити". Проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

В 2025 году также было зафиксировано 29 случаев повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры: 10 в Ярославской области, 6 в Архангельской, 5 в Ивановской, 4 в Костромской области и по 2 в Вологодской области и Республике Коми. В частности, 27 сентября в районе станции Молот было обнаружено повреждение муфты стрелочного перевода. Ущерб составил 31 тыс. рублей. К происшествию причастны 4 подростка. Возбуждено уголовное дело.

По итогам 2025 года на магистрали также было зарегистрировано 11 случаев повреждения имущества ОАО "РЖД" и 6 случаев обкидывания камнями пассажирских поездов.

Чтобы предотвратить акты вандализма, работники железной дороги принимают профилактические меры: устанавливают специальные заборы, дополнительное видеонаблюдение и осветительные устройства, укрепляют охрану и проводят инструктаж для машинистов, работающих в ночную смену.

Северная железная дорога предостерегает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта создает риск для безопасности движения поездов и может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, сообщает отдел корпоративных коммуникаций СЖД.