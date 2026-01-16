Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Количество эпизодов вандализма на Северной железнодорожной линии к концу 2025 года увеличилось вдвое.

2026-01-16 14:53
Количество эпизодов вандализма на Северной железнодорожной линии к концу 2025 года увеличилось вдвое.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году на Северной магистрали было зафиксировано 71 происшествие вандализма. Общий ущерб от этих действий превышает 800 тыс. рублей. В сравнении, в 2024 году было зарегистрировано 39 таких случаев.

С начала года до декабря было отмечено 25 эпизодов нанесения "граффити" на транспортные средства и объекты инфраструктуры. Из них 19 произошло в Ярославской области, 3 - в Ивановском регионе, 2 - в Костромской области и 1 - в Вологодской области. Например, 24 октября на станции Приволжье машинист обнаружил на последнем вагоне пригородного поезда рисунки, выполненные краской в стиле "граффити". Было возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ. 23 мая "граффити" были найдены на двух вагонах поезда "Орлан" на маршруте "Иваново - Юрьев-Польский". Ущерб составил более 68 тыс. рублей. 21 декабря в Сосногорске на заборе ЧУЗ "РЖД-Медицина" местные жители обнаружили надписи и рисунки, сделанные краской в стиле "граффити". Проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

В 2025 году также было зафиксировано 29 случаев повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры: 10 в Ярославской области, 6 в Архангельской, 5 в Ивановской, 4 в Костромской области и по 2 в Вологодской области и Республике Коми. В частности, 27 сентября в районе станции Молот было обнаружено повреждение муфты стрелочного перевода. Ущерб составил 31 тыс. рублей. К происшествию причастны 4 подростка. Возбуждено уголовное дело.

По итогам 2025 года на магистрали также было зарегистрировано 11 случаев повреждения имущества ОАО "РЖД" и 6 случаев обкидывания камнями пассажирских поездов.

Чтобы предотвратить акты вандализма, работники железной дороги принимают профилактические меры: устанавливают специальные заборы, дополнительное видеонаблюдение и осветительные устройства, укрепляют охрану и проводят инструктаж для машинистов, работающих в ночную смену.

Северная железная дорога предостерегает, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта создает риск для безопасности движения поездов и может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность, сообщает отдел корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru