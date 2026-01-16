В 2025 году от внедрения инновационных проектов на Свердловской железной дороге, Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» получило экономическую выгоду в размере 1,3 миллиона рублей.

В 2025 году применение инновационных проектов Свердловской железной дороги на сети ОАО «РЖД» принесло экономическую выгоду в размере 1,3 млн рублей. Это стало результатом системного подхода компании к инновационной деятельности и внедрению передовых разработок. Среди инноваций - использование съемной теплоизоляции в системах теплоснабжения, переход автотранспорта на природный газ, применение светодиодных систем освещения (включая интеллектуальные системы управления) и многое другое.

Свердловская железная дорога ищет актуальные разработки через Свердловский центр инновационного развития. Центр сотрудничает со стартапами, предприятиями, ведущими университетами и инновационными площадками в регионах, отбирает перспективные технические и технологические решения для тестирования на подразделениях и железнодорожных объектах. С 2022 по 2025 годы было подписано 20 соглашений о сотрудничестве.

Благодаря успешному использованию научно-технического потенциала партнеров, на Свердловской железной дороге были опробованы десятки передовых разработок с подтвержденной экономической выгодой, которые впоследствии были внедрены на сети российских железных дорог. Например, проект по использованию композитных материалов для создания опор контактной электросети и энергетических систем проходит финальную стадию согласования для распространения по железным дорогам страны. Свердловская железная дорога стала первой в ОАО «РЖД», где начали применять эту технологию в 2023 году. Композитные материалы защищают электрооборудование от внешних воздействий, устойчивы к коррозии и могут быть уложены вместе с силовыми кабелями. Это увеличивает долговечность систем и сооружений и оптимизирует трудозатраты.

Среди внедренных в 2025 году на магистрали инноваций, которые еще предстоит массово распространить, - передовые тренировочные симуляторы с обучающими модулями, основанными на технологиях виртуальной и дополненной реальности (VR). Они применяются для оттачивания специализированных навыков персонала на дистанциях электроснабжения и сигнализации, централизации и блокировки.

Инновационное ПО для мониторинга мобильных объектов (например, дрезин) позволяет отслеживать их геолокацию в режиме реального времени.

Обработка электрических контактных соединений комплексным галлиевым сплавом с уникальными свойствами помогает уменьшать потребление электроэнергии на любых электроустановках.

Важной инновацией стало применение системы управления движением поездов на основе микропроцессорной полуавтоматической блокировки с автоматическим блокпостом. Ее использование увеличивает пропускную способность участков пути в два с лишним раза без необходимости строительства автоблокировки, что в десять раз сокращает затраты на капитальное строительство. Встроенная диагностика позволяет проводить удаленный мониторинг работы оборудования.

Сотрудничество с партнерами происходит на постоянной основе. Сотрудники железной дороги отслеживают и сопровождают перспективные инновационные решения, чтобы обеспечить их внедрение на предприятиях Свердловской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.