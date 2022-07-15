Увеличено количество рейсов нового двухэтажного поезда Самара – Имеретинский курорт

15:49

Новый двухэтажный поезд № 569/570 Самара – Имеретинский Курорт пользуется огромной популярностью среди пассажиров: менее чем за месяц курсирования состав перевез более 7 тыс. пассажиров. Чтобы все жители Самары и области смогли с комфортом совершать поездки к Черному морю, было принято решение об увеличении частоты его курсирования.

Ранее состав отправлялся раз в неделю, но в связи с высоким спросом было принято решение об увеличении количества рейсов до двух. Расписание поезда остается прежним: отправление из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18:56. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар и др.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированными системами контроля посадки пассажиров и поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами и душевыми кабинами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. Кроме того, с 19 июля один из составов поезда пополнится вагонами с яркими детскими купе.

Приобрести билеты на поезд № 569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.