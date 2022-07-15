Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Увеличено количество рейсов нового двухэтажного поезда Самара – Имеретинский курорт

2022-07-15 15:49
Увеличено количество рейсов нового двухэтажного поезда Самара – Имеретинский курорт
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый двухэтажный поезд № 569/570 Самара – Имеретинский Курорт пользуется огромной популярностью среди пассажиров: менее чем за месяц курсирования состав перевез более 7 тыс. пассажиров. Чтобы все жители Самары и области смогли с комфортом совершать поездки к Черному морю, было принято решение об увеличении частоты его курсирования.

Ранее состав отправлялся раз в неделю, но в связи с высоким спросом было принято решение об увеличении количества рейсов до двух. Расписание поезда остается прежним: отправление из Самары в 16:35, со станции Имеретинский Курорт – в 18:56. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Сызрань, Сенная, Саратов, Волгоград, Краснодар и др.

В составе поезда – двухэтажные купейные вагоны, вагон СВ. Современный подвижной состав оборудован системами контроля безопасности и связи, автоматизированными системами контроля посадки пассажиров и поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами и душевыми кабинами. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств. Доступ в купе осуществляется с помощью индивидуальных магнитных ключ-карт. В одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также купе увеличенной площади, специально оборудованное для проезда маломобильных пассажиров. Кроме того, с 19 июля один из составов поезда пополнится вагонами с яркими детскими купе.

Приобрести билеты на поезд № 569/570 сообщением Самара – Имеретинский Курорт можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru