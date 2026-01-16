В 2025 году на Горьковской железнодорожной линии быстроходные составы осуществили перевозку близко к 4 млн людей.

09:31

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году около 4 млн пассажиров воспользовались услугами скоростных поездов «Ласточка» и «Буревестник», которые следуют по Горьковской железнодорожной магистрали, связывая Нижний Новгород с другими городами. Более 3,6 млн человек отправились «Ласточками» по маршруту Нижний Новгород – Москва. Кроме того, 171,5 тыс. пассажиров отправились из столицы Приволжья в Киров, а 93,9 тыс. - в Иваново.

Современные электропоезда «Ласточка» следуют по Горьковской магистрали в составах из 5 и 10 вагонов. ОАО «РЖД» отслеживает изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов в составе.

Скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», начавший курсировать с 3 декабря 2025 года, уже воспользовались более 100 тыс. пассажиров.

Поезда отправляются каждый день утром, днем и вечером, останавливаясь в Дзержинске, Коврове и Владимире в зависимости от расписания. В состав «Буревестника» входят двухэтажные вагоны с местами для сидения различной компоновки, купейный штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров, вагон СВ и вагон-бистро.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратившись в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.