Услугу сопровождения на станциях Московской железнодорожной сети в 2025 году использовали около 110 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями передвижения.

2026-01-15 15:56
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году 107,3 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугой помощи и сопровождения на вокзалах МЖД, что на 5,5% больше по сравнению с 2024 годом.

Эта услуга доступна на всех вокзалах столицы, а также на вокзалах крупных региональных городов, таких как Брянск-Орловский, Калуга-1, Курск, Орел, Рязань-1 и Рязань-2, Смоленск и Тула-1.

Наибольшим спросом пользовалась услуга сопровождения на Казанском вокзале - 47,4 тыс. пассажиров, на Павелецком - 20,1 тыс., а на Ярославском - 14,2 тыс. человек.

Максимальное количество перевозок пришлось на октябрь - 10,8 тыс. маломобильных пассажиров, в сентябре - 10,7 тыс., а в августе - 10,6 тыс.

Услугу помощи и сопровождения для маломобильных пассажиров на вокзалах предлагает Центр содействия мобильности ОАО «РЖД».

Заявку можно подать не позднее чем за 24 часа до начала поездки по телефону: 8 (800) 775-00-00 или по электронной почте: info@rzd.ru, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

