Транспортировка контейнеров по Свердловской железнодорожной линии в 2025 году увеличилась на 5,7%

15:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2025 году по Свердловской железнодорожной магистрали было перевезено 472,1 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU)*, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году. Из них 247,7 тыс. ДФЭ были отправлены во внутреннем сообщении (-5,4%), а 224,4 тыс. ДФЭ были экспортированы (+21,6%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 4,2% и достигло 342,6 тыс. ДФЭ (перевезено 6,1 млн тонн грузов, +3,5%), включая:

химикаты и соду – 120,7 тыс. ДФЭ (-3,9% по сравнению с 2024 годом);

химические и минеральные удобрения – 38,9 тыс. (увеличение – в 2 раза);

лесоматериалы – 33,3 тыс. (+2,1%);

нефть и нефтепродукты – 31,5 тыс. (-14,6%);

бумагу – 27,4 тыс. (+6,6%);

черные металлы – 18,7 тыс. (+10,5%);

цветные металлы – 16,1 тыс. (+17,6%);

зерно – 15,2 тыс. (+4,8%);

строительные материалы – 11,3 тыс. (+20,5%);

огнеупорные материалы – 8,1 тыс. (-16,1%);

продукты питания – 7,6 тыс. (+4,3%);

метизы – 5,4 тыс. (+9,2%);

продукты перемола – 4,1 тыс. (-6%).

В 2025 году по железнодорожной сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения, включая внутреннее, экспортное, импортное и транзитное, было перевезено 7 млн 560,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,1% меньше, чем в 2024 году. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 2 млн 963,1 тыс. ДФЭ (-3,8%), в экспортном – 1 млн 782,3 тыс. ДФЭ (+8,5%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, составило 5 млн 386,7 тыс. ДФЭ (-6,7%), в которых было перевезено 80 млн тонн грузов (-3,2%), сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги.