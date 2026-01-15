В 2025 году более 7,6 млн пассажиров были транспортированы на Красноярской железнодорожной линии.

11:06

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в 2025 году с железнодорожных станций и вокзалов Красноярска отправилось на поездки 7 млн 640 тыс. пассажиров, что на 1,1% меньше, чем в 2024 году. Из них 5 млн 896 тыс. человек воспользовались пригородными поездами (-1,4%), а 1 млн 744 тыс. пассажиров отправились поездами дальнего следования (такой же показатель, как и в 2024 году).

В 2025 году пассажирооборот составил 2 млрд пасс.-км, что на 1,9% меньше, чем в 2024 году.

В декабре 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 522,4 тыс. пассажиров (-2,7%), из которых 381,5 тыс. путешествовали на пригородных поездах (-3,8%), а 140,9 тыс. отправились на поездах дальнего следования (+0,3%).

Пассажирооборот в декабре того же года составил 153,3 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.