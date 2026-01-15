Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году более 7,6 млн пассажиров были транспортированы на Красноярской железнодорожной линии.

2026-01-15 11:06
В 2025 году более 7,6 млн пассажиров были транспортированы на Красноярской железнодорожной линии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в 2025 году с железнодорожных станций и вокзалов Красноярска отправилось на поездки 7 млн 640 тыс. пассажиров, что на 1,1% меньше, чем в 2024 году. Из них 5 млн 896 тыс. человек воспользовались пригородными поездами (-1,4%), а 1 млн 744 тыс. пассажиров отправились поездами дальнего следования (такой же показатель, как и в 2024 году).

В 2025 году пассажирооборот составил 2 млрд пасс.-км, что на 1,9% меньше, чем в 2024 году.

В декабре 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено 522,4 тыс. пассажиров (-2,7%), из которых 381,5 тыс. путешествовали на пригородных поездах (-3,8%), а 140,9 тыс. отправились на поездах дальнего следования (+0,3%).

Пассажирооборот в декабре того же года составил 153,3 млн пасс.-км (-2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является сайтом РЖД. Сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2026 rusbiletnapoezd.ru