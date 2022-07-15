Расписание некоторых поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится с 17 июля в связи с развитием инфраструктуры

14:15

В июле изменится расписание пригородных поездов Киевского направления МЖД и аэроэкспрессов до аэропорта Внуково. Это связано с ремонтно-путевыми работами на участке Толстопальцево – Апрелевка, а также демонтажем старого пешеходного моста на станции Толстопальцево.

Так, с 17 по 26 июля с 23:40 до 05:20 железнодорожники демонтируют старые и уложат новые рельсовые плети общей длиной 1600 м на участке Толстопальцево – Апрелевка.

30-31 июля с 22:55 до 10:05 на станции Лесной Городок будет производиться демонтаж специальных конструкций, возведенных на период строительства подземного тоннеля.

С 17 по 19 июля с 01:35 до 05:20 на станции Толстопальцево будет демонтирован старый пешеходный мост, вместо которого будет построен современный подземный вестибюль общей площадью свыше 1100 кв. м с тремя выходами: 2 – в город и 1 – на новую платформу. Для удобства маломобильных пассажиров каждый из них оснащен лифтом и двумя эскалаторами.

На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание электричек и аэроэкспрессов на Киевском направлении. У некоторых из них изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.