Мультимодальный маршрут к популярным местам отдыха в Хасанском районе Приморья возобновил работу

09:42

На Дальневосточной железной дороге с 15 июля по 31 августа 2022 года возобновлен летний мультимодальный маршрут к местам отдыха в Приморском крае. Теперь по единому проездному документу пассажиры ежедневно могут отправиться от Советской Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска до Уссурийска поездом № 352/351 Советская Гавань — Владивосток, далее автобусом от Уссурийска к популярным местам отдыха в Хасанском районе Приморья. Конечная точка маршрута — село Андреевка. По пути отдыхающих также доставят к базам отдыха в селе Безверхово, поселках Рязановка и Славянка.

Для удобства пассажиров расписание автобусов согласовано с расписанием поезда № 352/351.

От вокзала Уссурийска автобус будет отправляться в 07:10 (по местному времени) с прибытием в Андреевку в 12:25, в обратном направлении из Андреевки (база отдыха «Волна») в 13:30 с прибытием на вокзал Уссурийска в 19:20.

Для детей до 5 лет — проезд бесплатный без предоставления отдельного места, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.