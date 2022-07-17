Движение по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка в Тульской области открыто

05:44

17 июля в 05:08 железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка в Тульской области. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания пассажирских поездов. Восстановление инфраструктуры на месте продолжается. В работах задействованы свыше 200 железнодорожников.

Напомним: из-за действий посторонних лиц при хищении металла 16 июля в 15:46 произошел сход 12 вагонов.