Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка в Тульской области открыто

2022-07-17 05:44
Движение по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка в Тульской области открыто
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

17 июля в 05:08 железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 – Жданка в Тульской области. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны.

Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания пассажирских поездов. Восстановление инфраструктуры на месте продолжается. В работах задействованы свыше 200 железнодорожников.

Напомним: из-за действий посторонних лиц при хищении металла 16 июля в 15:46 произошел сход 12 вагонов.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru