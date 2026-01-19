Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2025 году сумма вложений в улучшение Горьковской железнодорожной системы превысила 19 миллиардов рублей.

2026-01-19 14:08
В 2025 году ПАО «Российские железные дороги» вложило 19,3 млрд рублей в улучшение Горьковской железнодорожной линии.

В предыдущем году были выполнены работы по установке и модернизации технических средств для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте на участках Вязники – Гороховец – Жолнино и станции Гороховец во Владимирской области, Красноуфимск – Саранинский завод – Пудлинговый в Свердловской области, Ямное – Ясные Поляны в Кировской области, а также на станции Агрыз в Татарстане.

Обновление волоконно-оптической линии передачи данных единой магистральной цифровой сети связи было завершено на участках Казань – Чепца и Казань – Цильна в Татарстане, а модернизация контактной сети была выполнена на участке Тоншаево – Пижма в Нижегородской области, а также на станции Киров.

В рамках инвестиционной программы прошлого года была обновлена инфраструктура терминально-складского комплекса на станции Доскино в Нижегородской области, завершен первый этап реконструкции платформы № 3 вокзального комплекса Владимир, а также был модернизирован переезд на улице Телегина в Ижевске, сообщила пресс-служба ГЖД.

